/ 사진 = 위엔터테인먼트 제공

그룹 위아이(WEi) 김요한이 성숙한 가을 감성을 담아낸 비주얼을 선보였다.김요한은 13일 0시 공식 SNS를 통해 새 싱글 ‘Blue in You (블루 인 유)’의 신곡 ‘그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))’ 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 김요한은 부드러우면서도 싱그러운 비주얼로 이목을 사로잡았다. 차분한 베이지톤 의상을 소화한 김요한은 한낮의 여유로운 분위기와 어우러지며 나른한 매력을 더했다. 김요한은 초가을에 걸맞은 한층 깊어진 분위기로 신곡에 대한 기대감을 높였다.‘그대 안의 블루’는 1992년 가수 김현철과 이소라가 부른 동명의 영화 삽입곡으로, 지금까지도 대중적으로 가장 사랑받는 혼성 듀엣곡이다. 김요한은 싱어송라이터 치즈와 첫 듀엣을 성사하며 ‘그대 안의 블루’를 현대적인 감성으로 리메이크한다.‘No More (노 모어)’ 이후 약 3년 만에 두 번째 싱글로 돌아온 김요한은 한층 성숙해진 매력으로 ‘그대 안의 블루’를 재해석할 예정이다. 그동안 매력적인 보이스와 탄탄한 가창력을 입증해온 김요한은 한층 더 무르익은 감성과 치즈와의 남다른 음색 케미를 예고하고 있다.한편, 김요한의 새 싱글 ‘Blue in You (블루 인 유)’의 신곡 ‘그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))’는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr