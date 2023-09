이진아 / 사진제공=안테나

이진아가 정규 3집의 주제를 '도시'로 정한 이유는 평소 우리가 살아가는 공간이기 때문이라고 밝혔다.최근 이진아의 정규 3집 '도시의 속마음 (Hearts of the City)' 발매를 앞두고 서울 서초동의 한 카페에서 이진아를 만났다. 이번 앨범은 2018년 발매한 정규 2집 '진아식당 Full Course' 이후 약 5년 만에 선보이는 정규앨범. 이진아는 전체 프로듀싱은 물론 전곡 작사, 작곡, 편곡에 참여했다.이진아는 "5년 만에 정규 앨범 낼 수 있게 되어 기쁘고 설렌다"고 소감을 밝혔다. 이어 "12곡이나 들려드릴 수 있게 돼서 기대도 되고 걱정도 된다"며 "많은 분들이 좋아해주실까 두려움도 괜히 있고 기대도 된다"고 전했다.이번 앨범의 주제는 '도시'다. 이진아는 "도시를 먼저 주제를 정하고 곡을 만들기 시작한 게 아니라 한 곡 한 곡 만들어놓고 보니 도시와 관련된 제목과 내용이 많았다. '도시의 속마음'이라고 앨범명을 지으면 연결되겠다고 생각했다"고 설명했다.의도하지 않았지만 도시를 주제로 한 곡들이 많았던 이유는 무엇일까. 이진아는 "제가 도시에서 많은 시간을 보내서 그런 게 아닐까 싶다. 여행을 좋아하지만 여행을 매일 갈 순 없고 도시에 살게 되지 않나. '재밌는 게 뭘까' 생각하며 산책하다가 도시의 건물, 불빛에서 영감을 받게 된 게 첫 번째 이유이지 않을까 싶다"고 말했다. 이어 "앨범에서 슬픔 감정들이 많이 비친다. 도시의 슬픔 같은 것도 얘기하고 싶었다"고 털어놓았다.앨범에서 '미스터리 빌리지(Mystery Village)', '도시의 건물'이 더블 타이틀곡이다. 이진아는 "'미스터리 빌리지'는 현실을 살아가는 도시 사람들의 이야기를 좀 더 동화적으로 꾸며서 영화스럽게 만들면 어떨까 생각했다. 우리가 화면, 핸드폰을 많이 보고 접하지 않나. 좋은 점도 있지만 안 좋은 점도 조심하자는 느낌을 담았다"고 설명했다. 이어 "가사에 '신비로운 거울', '손에 꼭 쥐고 있네'라는 내용이 나오는데 그게 핸드폰을 표현한 거다. '어서 일어나 눈을 떠봐'라는 가사에는 우리도 모르게 세상이 주는 안 좋은 가치관에 휘둘리지 말자는 메시지가 담겼다"고 했다.'도시의 건물'에 대해서는 "현실의 도시 사람들 모습을 일기처럼 솔직하고 투명한 느낌으로 묘사한 노래"라고 소개했다. 이어 "요즘 제가 건물들을 보면 멋있단 생각이 든다. 나는 너무나 작은데 건물은 몇백배 되지 않나. 그런데 이런 걸 사람들이 만들었단 게 신기하다. 이걸 음악으로 표현하면 어떨까 했다. 건축, 건물이 가진 이미지를 음악으로 표현해봤다"고 전했다.이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '미스터리 빌리지(Mystery Village)', '도시의 건물'을 비롯해 '마이 홀 뉴 월드(My Whole New World)', '여행의 끝에서 (With 스텔라장)', '진정한 친구', '시티 라이츠(City Lights (With Sarah Kang))', '잠결의 슬픔 (Feat. 홍진호)', '미드나잇 딜리버리(Midnight Delivery)', '어셉팅(Accepting)', '너가 집에 오면 난', '씽!(Sing! (Prod. 박문치))', '말 (With 이효리, 이상순)' 등 총 12개 트랙이 수록됐다.이진아의 정규 3집 '도시의 속마음 (Hearts of the City)'은 오는 13일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr