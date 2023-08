사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 뮤직비디오가 17억뷰 대열에 올랐다.방탄소년단이 2019년 4월 12일 발매한 미니 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’ 뮤직비디오가 21일 오후 8시 18분 경 유튜브 조회수 17억 건을 넘겼다. 이로써 방탄소년단은 ‘Dynamite’에 이어 통산 2번째 17억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘작은 것들을 위한 시’는 키치한 사운드를 표방하는 펑크 팝(Funk Pop) 장르의 곡으로, ‘너에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움’이라는 내용을 담았다. 여기에 미국의 인기 가수 할시(Halsey)가 피처링해 곡을 한층 다채롭게 만들었다.이 곡은 공개 직후 미국 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’(2019년 4월 27일 자)에 8위로 진입한 뒤, 8주 연속 차트인했다. 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 10억 회 재생 횟수(2023년 2월 기준)를 넘긴 최초의 한국어 곡으로 자리하는 등 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.방탄소년단은 이번에 17억뷰를 넘긴 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’를 포함해 총 39편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 각 17억뷰의 ‘Dynamite’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 15억뷰의 ‘DNA’, 13억뷰의 ‘MIC Drop (Steve Aoki Remix)’, 각 12억뷰의 ‘IDOL’, ‘FAKE LOVE’, 각 9억뷰의 ‘피 땀 눈물’, ‘Butter’, 각 7억뷰의 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘쩔어’, 각 6억뷰를 기록한 ‘Save ME’, ‘Permission to Dance’, 5억뷰씩 넘긴 ‘Not Today’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘봄날’, 각 4억뷰의 ‘Life Goes On’, ‘상남자’, ‘Black Swan’, 각 3억뷰를 넘긴 ‘호르몬 전쟁’, ‘ON’, 2억뷰씩의 ‘I NEED U’, ‘No More Dream’, ‘Dynamite’ (Choreography ver.), ‘Dynamite’ B-side, ‘하루만’과 각 1억뷰를 돌파한 ‘Danger’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘I NEED U’ (Original ver.), ‘Ego’, ‘Interlude : Shadow’, ‘Epiphany’, ‘N.O’, ‘Butter (Hotter Remix)’, ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)’ (‘ARMY With Luv’ ver.) 등이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr