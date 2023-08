트와이스 나연 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스 나연의 솔로 데뷔곡 'POP!'(팝!) 뮤직비디오가 유튜브 2억 뷰를 달성했다.2022년 6월 24일 공개된 나연의 첫 솔로 미니 앨범 'IM NAYEON'(아이엠 나연) 타이틀곡 'POP!' 뮤비는 11일 오후 6시 20분경 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 공식 채널에 축하 이미지를 게재하며 전 세계 팬들에 감사를 전했다.'POP!'은 2022년 7월 9일 자(이하 현지시간) 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 7위에 오르며 'K팝 여성 솔로 아티스트 기준 해당 차트 최고 순위'를 기록 중인 나연 미니 1집의 타이틀곡. 중독성 강한 멜로디 위 '버블처럼 부풀어 오른 상대의 마음을 터트리겠다'는 메시지가 담겼다. 뮤비는 나연의 상큼 발랄한 에너지와 여름 감성을 다채롭게 연출한 화면 효과로 보는 즐거움을 선사했다. 나연은 'POP!' 퍼포먼스 비디오에서도 무더위를 날리는 톡톡 튀는 매력과 유려한 춤선을 자랑하며 높은 인기를 견인해 유튜브 조회 수 1억 뷰 돌파를 목전에 뒀다.나연의 첫 솔로곡은 물론 트와이스 뮤비 역시 각종 기록을 쌓으며 존재감을 빛내고 있다. 지난 4일 트와이스 정규 2집 타이틀곡 'I CAN’T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미) 뮤비가 유튜브 조회 수 5억 건을 넘어서며 통산 여섯 번째 5억 뷰 뮤비가 탄생했다. 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투) 타이틀곡 'Talk that Talk'(톡댓톡)까지 총 17편의 활동곡과 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 3편의 일본 발표곡 등 총 21편의 뮤비를 억대 뷰 반열에 올리며 '전 세계 여성 그룹 중 1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 기록을 수성하고 있다.트와이스는 전 세계 22개 도시 38회 규모의 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비')를 전개하고 월드와이드 영향력을 넓히고 있다. 특히 여성 그룹 사상 최초 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움과 뉴욕 메트라이프 스타디움 입성 및 매진을 기록했고, 북미 9개 도시 13회 공연에서 총 25만 명을 동원하며 자체 최다 북미 투어 관객 수를 경신했다. 오는 9월 2일과 3일 싱가포르에서 역대급 규모의 투어를 재개하고 그 열기를 이어간다. 이후 9월 7일~8일 영국 런던, 11일 프랑스 파리, 13일~14일 독일 베를린, 23일~24일 태국 방콕, 30일과 10월 1일 필리핀 불라칸, 12월 16일~17일 일본 나고야, 27일~28일 후쿠오카에서 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr