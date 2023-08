방탄소년단 뷔, 선공개곡 ‘Rainy Days’ 아이튠즈 70개 국가/지역 ‘톱 송’ 1위

방탄소년단 뷔가 첫 솔로 앨범 선공개곡으로 글로벌 주요 차트를 강타했다.뷔가 지난 11일 발표한 솔로 앨범 ‘Layover’의 선공개곡 ‘Rainy Days’는 12일 오전 9시 기준 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스 등 전 세계 70개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 찍었다.또 다른 선공개곡 ‘Love Me Again’ 또한 오스트리아, 불가리아, 루마니아 등 전 세계 35개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 기록했다. 특히 뷔는 여러 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 ‘Rainy Day’와 ‘Love Me Again’을 각각 1, 2위에 올리며 차트 장악에 나섰다.뿐만 아니라 ‘Love Me Again’과 'Rainy Days’ 뮤직비디오는 유튜브 월드와이드 트렌딩 1, 2위에 나란히 이름을 올렸고, 다수의 국가/지역에서 '인기 급상승 음악' 상위권을 장악하는 등 선공개곡부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.선공개곡 ‘Rainy Day’는 얼터너티브(Alternative) POP R&B 장르로, 일상 속 다양한 백색소음이 뷔의 목소리와 어우러져 곡의 감수성을 끌어올린다. ‘Love Me Again’은 1970년대 소울 사운드(Soul Sound)가 중심을 잡는 R&B로, 뷔의 부드러우면서도 독특한 리듬감이 부각되는 보컬이 귀를 사로잡는다.한편, 뷔는 오는 9월 8일 오후 1시(한국 시간) 첫 솔로 앨범 ‘Layover’를 전 세계 동시 발매한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr