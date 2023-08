아이브, 세계를 홀릴 시간…10월 첫 번째 월드투어 개최

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)가 첫 번째 월드 투어를 개최한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 아이브 공식 SNS를 통해 아이브의 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE') 개최 소식을 전했다.'쇼 왓 아이 해브'의 시작을 알리는 서울 공연은 오는 10월 7일~8일 양일간 서울 잠실실내체육관에서 개최되며, 둘째 날인 8일에는 공연장을 찾지 못하는 전 세계 팬들을 위해 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 공연 실황을 생중계한다.이번 공연은 아이브가 데뷔한 이후 처음으로 선보이는 월드 투어인 만큼, 한층 더 업그레이드된 독보적인 퍼포먼스와 풍성한 셋리스트로 팬심을 사로잡는다. 특히 10월 컴백을 앞두고 아이브는 콘서트를 통해 신보를 최초 공개하며 컴백의 열기를 더욱 끌어올릴 예정이다.앞서 개최한 팬 콘서트 '더 프롬 퀸즈(The Prom Queens)' 아시아 투어를 성공적으로 마무리한 아이브가 월드 투어를 통해 선보일 무대에 이목이 집중되는 가운데, 아이브는 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'로 글로벌 행보의 신호탄을 쏘아 올린다.티켓 예매는 멜론 티켓에서 가능하며 8월 22일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 8월 25일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다. VIP 티켓 구매자의 경우, 본 공연 관람과 함께 공연 전 사운드체크 이벤트에도 참여할 수 있다.아이브는 2021년 12월 데뷔해 첫 번째 싱글 '일레븐(ELEVEN)', 두 번째 싱글 '러브 다이브(LOVE DIVE)'와 세 번째 싱글 '애프터 라이크(After LIKE)'까지 연이어 신드롬적 열풍을 일으키며 '4세대 대표 그룹'으로 자리매김했다.이를 증명하듯 지난해 아이브는 '러브 다이브'를 통해 각종 주요 음원 사이트 연간 차트 1위, 틱톡(TikTok) 플랫폼 내 최다 사용 음원 기록, 각종 시상식에서의 신인상과 본상 그리고 대상을 휩쓸었다.이어 아이브는 지난 4월 발매한 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'로 초동 110만 장 이상의 판매고를 기록해 2연속 밀리언셀러 반열에 오른 것은 물론, 더블 타이틀곡 '키치(Kitsch)'와 '아이엠(I AM)'으로 국내 주요 음원 사이트 '퍼펙트 올킬'을 기록, 음악 방송 11관왕('키치' 2관왕, '아이엠' 9관왕)을 차지하는 등 아이브가 아이브의 기록을 넘어서며 4연타 메가 히트에 성공했다.한편, 아이브의 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'의 시작인 서울 콘서트는 서울 잠실실내체육관에서 10월 7일 오후 6시, 8일 오후 5시에 진행된다. 아이브는 추후 공식 SNS를 통해 '쇼 왓 아이 해브'에 대한 상세 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr