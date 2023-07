사진제공=워너뮤직코리아

그룹 브브걸(BBGIRLS)이 개인 티저를 공개하면서 컴백 열기를 더욱 끌어올렸다.브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 31일 정오 공식 SNS를 통해 민영과 유정의 신보 ‘ONE MORE TIME’(원 모어 타임)의 개인 티저를 공개했다.이미지 속 민영과 유정은 고풍스러운 분위기를 풍기고 있다. 민영은 디테일이 살아 있는 화이트 원피스에 허리까지 내려오는 긴 머리를 통해 마치 그리스 여신을 연상케 하는 비주얼을 뽐낸다. 유정 또한 화려하지만 톤이 다운된 투피스를 입고 포즈를 취하며 한층 성숙해진 모습을 보여주고 있다.함께 공개된 영상 티저에서도 두 사람은 빛나는 비주얼에 더해 무거운 분위기를 연출하면서 이전과는 다른 콘셉트를 예고한다. 특히 신곡 ‘ONE MORE TIME’의 일부가 공개돼 궁금증을 높인다.앞서 워너뮤직코리아와 전속계약을 맺으며 완전체 활동을 예고한 브브걸은 오는 8월 3일 ‘ONE MORE TIME’으로 컴백한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr