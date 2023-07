'심신 딸' 벨, 작곡가상 이어 솔로곡 'Countdown' 최초 공개

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 벨(BELLE)이 솔로곡 무대를 선보인다.벨은 오늘(26일) 오후 방송되는 MBC M '쇼! 챔피언'에 출연해 자신의 솔로곡 'Countdown'의 방송 무대를 최초 공개한다.벨의 자작곡인 'Countdown'은 힘들었던 지난날을 뒤로 하고 새로운 시작을 향한 준비를 마치고 비상하는 과정을 표현한 곡으로 이날 방송을 통해 완성형 뮤지션으로서의 매력과 뛰어난 가창력, 퍼포먼스로 국내외 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.특히 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 데뷔 전 프로모션 과정에서 이례적으로 각 멤버의 솔로곡 뮤직비디오를 선공개, 각 멤버들의 아픔을 담아낸 스토리와 음악적 역량을 보여주며 팬들의 관심을 끌었던 바 벨의 'Countdown' 무대는 팬들을 위한 특별한 선물이 될 전망이다.한편 벨이 소속된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 5일 첫 미니 앨범 'KISS OF LIFE'를 발매, 데뷔 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr