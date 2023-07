사진제공=포켓돌스튜디오

그룹 판타지 보이즈(FANTASY BOYS)의 일본 공연 실황이 네이버와 SBS M을 통해 공개된다.24일 소속사 포켓돌스튜디오에 따르면 오는 25일 오후 7시 네이버, 7시 30분부터는 SBS M을 통해 ‘2023 FANTASYBOYS FAN CONCERT IN JAPAN(2023 판타지보이즈 팬 콘서트 인 재팬)’이 방송된다.‘2023 FANTASYBOYS FAN CONCERT IN JAPAN’은 판타지 보이즈가 지난 9일 일본 도쿄 국제포럼에서 개최한 팬 콘서트의 실황이 담긴 프로그램이다. 당시 팬 콘서트는 1만여 좌석이 매진되는 등 현지 팬들의 관심 속에 마무리됐다.이번 팬 콘서트는 판타지 보이즈의 데뷔 결성 후 첫 해외 스케줄인 만큼 더욱 기대를 받았다. 이러한 당시 현장의 열기를 ‘2023 FANTASYBOYS FAN CONCERT IN JAPAN’를 통해 한국에서도 느낄 수 있을 예정. 또한 ‘2023 FANTASYBOYS FAN CONCERT IN JAPAN’은 같은 날 오후 7시부터 네이버틀 통해 방송되는 만큼, 화요일 오후를 판타지 보이즈로 가득 채울 전망이다.MBC 서바이벌 프로그램 ‘소년판타지’를 통해 선발된 판타지 보이즈는 유준원, 김규래, 홍성민, 오현태, 이한빈, 링치, 강민서, 히카리, 소울, 김우석, 히카루, 케이단으로 구성됐다.판타지 보이즈는 오는 9월 신곡을 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr