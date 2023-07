싸이커스, 타이틀곡 ‘두 오어 다이’ 포스터 공개

신인 그룹 ‘싸이커스(xikers)’가 타이틀 포스터를 공개하며 신보에 대한 호기심을 증폭시켰다.오늘(18일) 0시 싸이커스는 공식 SNS를 통해 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘두 오어 다이(Do or DIE)’ 타이틀 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 싸이커스는 은색으로 포인트를 준 초커 목걸이와 베레모 등 유니크한 패션 아이템을 매치해 스타일리시한 비주얼로 시선을 사로잡고 있는가 하면, 시크한 표정으로 카메라를 정면으로 바라보고 있어 강렬하면서도 당당한 에너지를 가감 없이 드러냈다.앞서 내달 2일 컴백을 알린 싸이커스는 이번 신보의 티징 콘텐츠를 잇달아 공개하며 화제를 모으고 있다. 특히 공개된 트랙리스트에 따르면 전작인 미니 1집 ‘하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)’에 이어 이번 신보에서도 ‘홈보이(HOMEBOY)’와 ‘두 오어 다이’를 더블 타이틀곡으로 공개하며 팬들의 기대감을 한껏 높였다.또한 미니 1집에서 멤버 민재, 수민, 예찬이 작사에 참여해 눈길을 끌었던 가운데 이번 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’에서는 더블 타이틀곡을 포함한 전체 트랙의 작사에 이름을 올리며 다방면으로 뛰어난 재능을 입증했다. 이렇듯 싸이커스는 이번 신보를 통해 음악적으로 한층 도약한 모습은 물론 전작과 또 다른 새로운 매력을 마음껏 뽐내며 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.한편, 싸이커스의 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이'는 8월 2일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr