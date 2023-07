투모로우바이투게더 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 일본 대표 음악방송 출연으로 현지 인기를 입증했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 12일 생방송으로 진행된 후지TV '2023 FNS 가요제 여름'에 출연해 일본 정규 2집 'SWEET'의 타이틀곡 'Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]' 무대를 선보였다. 이날 방송에서 "월드투어도 개최! K-팝 그룹의 기록을 계속 경신하는 투모로우바이투게더"라는 소개와 함께 등장한 다섯 멤버는 더 짙어진 표정 연기로 청량하면서도 섹시한 곡의 분위기를 끌어올렸다. 또한 탄탄한 라이브와 퍼포먼스로 시청자들을 사로잡았다.투모로우바이투게더는 'FNS 가요제'에 앞서 지난 1일 니혼TV 'THE MUSIC DAY'와 7일 TV아사히 '뮤직 스테이션'(엠스테) 등 현지 간판 음악 프로그램에 잇따라 출연했다. 오는 15일에는 TBS '음악의 날'에서 퍼포먼스를 펼친다. 특히 'THE MUSIC DAY'의 경우 투모로우바이투게더의 첫 단독 돔 공연인 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN' 현장을 연결해 실시간 중계하는 방식으로 진행돼 현지에서도 주목했다. 이 외에도 각종 방송 프로그램과 신문에서 투모로우바이투게더의 돔 공연과 'SWEET' 앨범을 비중 있게 다루고 있다.'SWEET'는 발매 첫 주 약 30만 3000장의 판매량으로 일본 내 음반 발매 첫 주 자체 최다 판매량 기록을 경신하며 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위에 올랐다. 해외 아티스트로 8개 앨범 연속 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 차지하기는 투모로우바이투게더가 최초이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr