버벌진트, 오늘(13일) 브랜뉴뮤직 바이닐 프로젝트 싱글 ‘got to be U 2023’ 발매

브랜뉴뮤직이 바이닐 프로젝트 ‘V12YL by BRANDNEW(바이닐 바이 브랜뉴)’의 두 번째 싱글로 버벌진트의 ‘got to be U 2023 (Feat. 빈센트블루)’을 오늘(13일) 전격 발매한다.‘V12YL by BRANDNEW’는 브랜뉴뮤직이 설립 12주년을 기념하며 리스너들로부터 큰 사랑을 받았던 레이블의 명반들을 바이닐로 발매하고 그 역사를 기념하는 프로젝트로, 지난 5월 프로젝트의 첫 번째 작품으로 버벌진트의 정규 4집 앨범 ‘Go Easy(고 이지)’ 바이닐 발매와 동시에 ‘좋아보여 2023 (Feat. 검정치마)’을 싱글로 선보이며 큰 인기를 얻었다.프로젝트의 두 번째 작품은 버벌진트의 데뷔 10주년 기념작 ‘10년동안의오독I'으로, 바이닐 발매에 앞서 바이닐에 스페셜 트랙으로 수록될 리믹스 싱글 ‘got to be U 2023 (Feat. 빈센트블루)’을 오늘 공개한다.지난 2012년에 발매된 버벌진트의 다섯 번째 정규앨범 '10년동안의오독I'에 수록된 ‘got to be U’는 발매 당시에도 세련된 멜로디와 진솔한 가사로 음악 팬들의 많은 사랑을 받았는데,버벌진트가 노래를 하고, 피처링으로 참여한 시진이 랩 벌스를 담당했던 원곡과 달리 이번 싱글에서는 버벌진트가 랩을 맡고, 빈센트블루가 객원 보컬로 참여해 특유의 감미로운 목소리로 색다른 감성을 선사할 예정이다.또한, 브랜뉴뮤직은 지난 12일, 공식 SNS 채널들을 통해 이번 ‘got to be U 2023’의 티저 영상을 공개하며 눈길을 끌었는데, 공개된 티저 영상에는 신곡의 일부가 공개되어 많은 팬들의 기대감을 높였다.한편, 버벌진트의 ‘got to be U 2023’은 오늘(13일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 발매되며, ‘10년동안의오독I’ 바이닐은 정오부터 예약 판매를 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr