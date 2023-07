자료제공 – 어비스컴퍼니

가수 뱀뱀이 월드투어 콘서트에 나선다.뱀뱀 월드투어 콘서트 ‘2023 2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR AREA 52’가 오는 9월부터 열린다.이번 투어는 뱀뱀이 데뷔 이후 처음으로 개최하는 첫 솔로 월드투어 콘서트이다. 공연 타이틀은 ‘AREA 52'로, 세상에 드러나지 않은 미지의 공간(unrevealed space of the world)을 의미한다.뱀뱀은 오는 9월 16일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 투어의 포문을 연다. 이후 9월 22일 마닐라와 30일 마카오, 10월 15일 쿠알라룸프, 10월 28일 방콕까지 총 5개국 5개 도시에서 팬들을 만난다. 추가 개최 지역은 추후 공개될 예정이다.투어 공연에서는 새로운 편곡과 무대 구성을 더해 지금껏 볼 수 없었던 신선한 무대들을 선사한다. 오직 콘서트에서만 볼 수 있는 다채로운 무대들을 비롯해 솔로 가수로서의 뱀뱀의 새로운 모습과 매력을 확인할 수 있을 것으로 기대된다.뱀뱀은 뛰어난 음악적 재능은 물론, 다재다능한 모습으로 신흥 예능 캐릭터 강자로도 주목받고 있다. 지난 3월 첫 솔로 정규앨범 ‘Sour & Sweet’를 발매한 그는 팬들과 활발한 음악적 소통을 이어가며 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr