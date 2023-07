'컴백' 있지, '킬 마이 다웃' 출구 없는 블랙홀 매력

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

사진제공=JYP엔터테인먼트

ITZY(있지)가 5인 5색 출구 없는 블랙홀 같은 매력으로 컴백 기대감을 높였다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)과 타이틀곡 'CAKE'(케이크)를 발표한다. JYP엔터테인먼트는 신보 콘셉트를 느낄 수 있는 티징 콘텐츠를 순차 공개하며 ITZY 2023년 첫 컴백을 향한 열기를 고조시키고 있다. 13일 0시에는 공식 SNS 채널에 콘셉트 포토와 클립을 추가로 게재했다.예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 마치 경기를 앞둔 라커룸에서 비장함이 맴도는 분위기로 눈길을 사로잡았다. 올블랙 스타일링, 당당한 애티튜드, 시크한 아우라로 ITZY표 카리스마를 구현했다. 생생한 현장감이 돋보이는 콘셉트 클립에서는 카메라 앞 프로페셔널한 면모를 드러냈다. 또한 매혹적인 비주얼로 몰입도를 높였다.신보 'KILL MY DOUBT'은 ITZY 특유의 솔직하고 당당한 매력을 품은 작품으로 '스스로에 대한 의심을 깨부수는 단단한 믿음과 용기'를 타이틀곡 'CAKE'를 비롯한 총 6트랙에 표현했다. 'CAKE'는 K팝 인기 작곡가 블랙아이드필승과 ITZY와의 첫 컬래버레이션으로 2023년 여름을 대표할 특급 시너지를 기대케 한다. 'ICY'(아이씨), 'Not Shy'(낫 샤이), 'SNEAKERS'(스니커즈) 등 매 여름 글로벌 리스너들을 매료시킨 ITZY가 신곡을 통해 서머퀸 활약세를 이어간다.ITZY는 타이틀곡 'CAKE', 수록곡 'BET ON ME'(벳 온 미), 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스) 총 세 편의 뮤직비디오 공개, 팝업 스토어, 발매 기념 무료 쇼케이스 등 풍부한 프로모션을 마련했다. 이 중 팝업스토어는 7월 27일부터 8월 9일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 진행하고 신보 발매 당일(31일)에는 온오프라인 쇼케이스를 개최하고 팬들과 만난다.ITZY는 오는 7월 31일 오후 6시 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'를 정식 발매한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr