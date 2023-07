[종합]이달소 분쟁 후 새출발…오드아이써클 "외모도 실력도 '버전업', 완전체 활동 가능성有"

이달의 소녀 출신 유닛 오드아이써클, 2017년 이후 6년 만에 새 앨범

최리 "오랜만에 컴백, 소중한 추억 만들어고파"

타이틀곡 '에어포스원'에는 '올라가고픈 마음' 담아

김립 "완전체 유닛 아닌 이젠 완성형 그룹"

오드아이써클이 이달의 소녀 멤버로 전 소속사와 전속계약 분쟁을 끝내고 새 소속사에서 새로운 앨범으로 새 출발한다. 오드아이써클 멤버들은 자신들의 성장에 주목해달라고 했다. 또한 이달의 소녀 멤버들과 완전체 활동 역시 가능성이 있다고 전했다.12일 서울 광장동 예스24라이브홀에서 오드아이써클의 새 미니앨범 '버전 업(Version Up)' 쇼케이스가 열렸다.오드아이써클은 이달의 소녀 유닛으로, 2017년 첫 미니앨범 '믹스앤매치(Mix&Match)'를 선보였다.이번 '버전 업'은 오드아이써클이 새 소속사 모드하우스에 둥지를 튼 이후 새롭게 선보이는 앨범이다.김립은 이번 앨범에 대해 "가장 오드아이써클스러운 앨범이다. 기존에 K팝스럽지 않은 장르를 사랑해주셨던 분이라면 많이 좋아해주실 것"이라고 소개했다. 오드아이써클만의 음악은 무엇이냐는 물음에는 "다양한 장르. 대중과 함께 만들어가는 세계관과 스토리"라고 설명했다.최리는 "오랜만에 컴백한 만큼 언니들, 팬들과 소중한 추억 만들어가려고 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 진솔은 "오랜만에 나온 만큼 팬들도 기대가 클텐데 보답하겠다"며 의지를 다졌다. 김립은 "새로운 회사에 들어와서 새로운 앨범을 준비하며 지냈다. 저희가 유럽 투어를 가기 때문에 유럽 투어도 준비하며 바쁘게 지냈다"고 근황을 전했다.오드아이써클은 전 소속사와 전속계약 분쟁에서 승소한 뒤 새 소속사에서 오드아이써클의 이름으로 다시 앨범을 내게 됐다. 이달의 소녀 멤버 전원은 전속계약 효력정지 가처분 신청 승소 등을 통해 전 소속사 블록베리크리에이티브를 모두 떠났다. 김립은 "오드아이써클이라는 이름을 계속 사용할 것 같다"고 밝혔다.오드아이써클로 내는 새 앨범인 만큼 감회가 남다를 것. 김립은 "많은 게 버전업됐다. 비주얼, 실력에 더해 답변하는 능청스러움까지. 예쁘게 봐주시면 좋겠다"며 너스레를 떨었다. 이어 "첫 컴백이라 저희도 긴장되고 걱정도 됐다. 무대에 다시 설 수 있다는 데 감사하다. 예쁘게 잘 활동하겠다"고 말했다. 이달의 소녀 다른 멤버들의 반응을 묻자 진솔은 "티저, 뮤직비디오가 뜰 때마다 '예쁘다', '멋있다' 연락왔다. 오늘도 인스타에 실시간으로 올려주고 있더라"며 고마워했다.이번 활동에서 기대되는 부분을 묻자 진솔은 "유닛 활동을 활발하게 하지 않아서 팬들과 많이 만나지 못했는데 이번에는 팬들과 많이 만날 기회를 기대하고 있다"고 답했다. 최리는 "해보고 싶었던 콘텐츠인 일일 카페를 진행했다. 대면하면서 팬들과 가까이서 볼 수 있는 콘텐츠를 더 하고 싶다고 생각했다"고 전했다.타이틀곡 '에어 포스 원'은 저지 클럽 장르의 넘버로, 오드아이써클의 새로운 스타일과 소녀들의 건강한 발걸음을 표현한 곡이다. 오드아이써클의 상징이었던 컨버스를 벗고 새로운 신발을 신게 된 마음가짐, 그리고 대통령 전용 비행기인 에어포스원처럼 하늘 위에서 내려다보는 기분, 중의적 의미를 담고 있지만 관통하는 것은 한 단계올라선 소녀들의 성장 이야기라는 것이다.진솔은 "대통령 전용 비행기인 에어포스원을 떠올려서 하늘 높이 멀리 날아가자, 올라가자는 의미를 담고 있다"고 설명했다. 작사에 참여한 김립은 "감사하게도 대표님이 참여하게 기회를 줬다. 좋은 기회로 참여하게 됐다"며 "오드아이써클 멤버 셋의 심정을 표현했다. '올라가자', '간절하다'"고 전했다. 이어 안무 포인트에 대해 "(안무에도 그 간절함이) 담겨있다"고 설명했다.최리는 포인트 안무를 직접 선보이기도 했다. 그는 "따라따다 안무, 창문 닦기 안무 등 여러 이름 후보가 있었는데 팬들이 지어주면 좋겠다"며 "한손으로 허리를 감싸고 반대 손을 쭉쭉 뻗어준다"고 설명했다.'버전 업'에는 타이틀곡 '에어 포스 원(AIR FORCE ONE)'을 비롯해 '기다렸어?', '주 느 세 콰(Je Ne Sais Quoi)', '루시드(Lucid)', '러브 미 라이크(Love Me Like)', '마이 시크릿 플레이리스트(My Secret Playlist)'까지 여섯 트랙이 담겼다.김립은 "인트로 '기다렸어?'는 가장 마지막으로 완성된 곡이다. 7년간 저희 오드아이써클을 기다려준 분들에게 하고 싶은 말이다"고 설명했다. 이외에 형용할 수 없을 만큼 좋다는 뜻을 담은 '주 느 세 콰', 오래 기다려준 팬들을 향한 마음을 담은 팬송 '루시드', 오드아이써클만의 달콤한 사랑 고백 '러브 미 라이크', 비밀스러운 플레이리스트 '마이 시크릿 플레이리스트' 등이 수록됐다.오드아이써클은 아르테미스 프로젝트의 일환이기도 하다. 아르테미스는 이달의 소녀 출신이자 모드하우스 소속인 희진, 김립, 진솔, 최리, 하솔 등 멤버로 진행되는 프로젝트다.진솔은 "아르테미스 다섯 명 다 나오진 않았지만 첫 주자로서 대표님이 믿어주셔서 이렇게나올 수 있었던 것 같다. 믿어주신 만큼 자신감도 생겼고 희진이와 하솔이도 응원해주고 있다"고 귀띔했다. 진솔은 "오드아이써클이 음악성에 대한 평가를 많이 받는 것 같다. 음악성에 대해 대표님과 얘기도 많이 나누며 앨범을 꼼꼼히 준비했다"고 전했다. 최리는 "다섯 명 각자도 활동하고 다섯 명으로도 활동할 테니 지켜봐달라"고 말했다.오드아이써클 멤버들은 이번 앨범으로 '버전 업'한 모습을 선보이겠다는 각오다. 진솔은 "오드아이써클로 데뷔하고 시간이 많이 흐른 만큼 성숙해지고 성장한 것 같다. 조금 더 성장한 모습을 보여줘야겠다는 책임감과 부담감이 있다"고 말했다. 김립은 "완전체의 유닛에 불과했다면 이번에는 완성형 그룹으로 봐주시면 좋을 것 같다"고 전했다.최리는 "오랜만에 컴백한 거라 걱정도 많이 되고 설레기도 하지만 이렇게 찾아뵈니 좋다. 앞으로 성장하는 오드아이써클의 모습 보여주겠다"고 각오를 다졌다. 진솔은 "저희 노래 열심히 준비했으니 많이 들어달라"고 부탁했다.멤버들은 이달의 소녀로서 완전체 활동 가능성에 대해서도 언급했다. 김립은 "해체한 그룹이 아니라 이 부분에 대해서는 열어두고 있다. 다만 이달의 소녀라는 이름을 저희 의지대로 마음대로 쓸 순 없다. 하지만 활동 가능성은 열어두고 있다"고 귀띔했다.오드아이써클 '버전 업'은 12일 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr