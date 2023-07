있지(ITZY), 3일 신보 수록곡 'BET ON ME' 뮤비 최초 공개

ITZY(있지)가 새 앨범 수록곡 'BET ON ME'(벳 온 미) 뮤직비디오를 최초 공개하고 전폭적인 컴백 프로모션을 가동했다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃) 정식 발매에 앞서 7월 3일 0시 1번 트랙 'BET ON ME' 뮤비를 선보였다. JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 지난 6월 20일 공식 SNS 채널에 프로모션 스케줄러를 게재하고 타이틀곡 'CAKE'(케이크)를 포함해 수록곡 'BET ON ME', 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스) 총 세 편의 신곡 뮤직비디오를 공개하는 풍부한 프로모션 일정을 알려 K팝 팬들의 기대감을 수직 상승시켰다.신곡 'BET ON ME'는 세상 앞에서 홀로 서서 외로움과 두려움을 맞닥뜨린 감정을 진솔하게 표현한 록 베이스의 업템포 R&B 장르로, JYP 대표 프로듀서 박진영이 노랫말을 썼다. 박진영은 god의 '길', 트와이스의 'Feel Special'(필 스페셜)을 통해 살면서 누구나 한 번쯤 겪을 법한 감정, 이를 이겨내는 과정, 새로이 피어나는 용기를 담백하게 표현함으로써 리스너들에게 짙은 울림을 선사한 바 있다. 그런 그가 이번에는 ITZY 멤버들과의 대화에서 영감을 얻어 써 내려간 노랫말로 또 한 번 청자들의 힘을 북돋아 줄 메시지를 전한다. ITZY 멤버들은 물론 이 시대를 살아가는 청춘들의 성장곡이기도 한 'BET ON ME'는 내면에 불안감과 자신감이 공존하는 상황과 오랜 고민의 과정 속 확고해진 자신감을 노래한다. 신보 'KILL MY DOUBT'의 포문을 여는 트랙이자 앨범이 지닌 메시지를 관통하는 곡으로 타이틀곡 'CAKE'와도 유기적으로 연결될 예정이다.공개된 뮤비는 한 편의 영화 같은 영상미, 독특한 연출, 5인 5색 청춘의 얼굴을 한 멤버들의 비주얼이 조화를 이뤘다. 무언가에 쫓기듯 어두운 터널 속을 달리던 다섯 멤버들은 마침내 탈출구를 발견하고 환한 빛을 향해 나아간다. "그래도 I choose me, I bet on me"라는 문구로 마무리되는 뮤비는 "두렵긴 해도 불안한 날 믿어줄 건 나뿐"이라는 가사처럼 방황해도 결국 해답을 찾아내고야 마는 우리 청춘의 모습과 어우러져 ITZY 특유의 당찬 에너지를 느낄 수 있다.ITZY가 약 8개월 만에 선보이는 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'은 타이틀곡 'CAKE'를 필두로 'BET ON ME', 'None of My Business', 'Bratty (나쁜 애)'(브래티), 'Psychic Lover'(사이킥 러버), 'Kill Shot'(킬 샷)까지 총 6곡이 실린다. 특히 신곡 'CAKE'는 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어업), 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키) 등 트와이스 히트곡을 만든 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡을 맡았다. 'ICY'(아이씨), 'Not Shy'(낫 샤이), 'SNEAKERS'(스니커즈) 등 매해 여름 가요계를 뜨겁게 달군 ITZY와 '히트곡 메이커' 블랙아이드필승이 만나 2023년 여름 환상적인 시너지를 뿜어낸다.한편 ITZY의 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 7월 31일 오후 6시 전 세계 동시 발매되며, 현재 국내외 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매를 진행하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr