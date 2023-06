포레스텔라, 7월 1일 신곡 'White Night (백야)' 깜짝 발표

크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 올해 첫 신곡을 깜짝 발표한다.포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)는 오는 7월 1일 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'White Night (백야)'(화이트 나이트)를 발매한다.'White Night (백야)'는 포레스텔라가 지난 17일과 18일 개최한 2023 전국투어 콘서트 'The Light'(더 라이트) 서울 공연에서 관객들을 위해 무대로 최초로 공개한 선물 같은 신곡이다. 당시 포레스텔라의 고품격 블렌딩 하모니는 물론, 신비롭고 아름다운 곡 분위기가 좋은 반응을 얻었다.또한, KBS 2TV 예능 프로그램 '걸어서 환장 속으로'에서도 포레스텔라 멤버들이 'White Night (백야)'를 직접 짧게 가창한 바 있어, 이후 정식 발매 요청을 받아왔다.팬들과 대중의 반응에 화답하고자 포레스텔라는 올해 첫 신곡으로 'White Night (백야)' 정식 음원 발매를 결정했다. 무대에 이어 음원을 통해 포레스텔라표 감동과 울림을 만날 수 있다.이에 앞서 포레스텔라는 공식 SNS에 새로운 로고를 공개했다. 완성도 높은 이미지가 이번 신곡을 더욱 기대하게 만든다. 7월 1일 전까지 포레스텔라의 다양한 티징 콘텐츠가 이어질 전망이다.한편, 포레스텔라는 지난해 미니앨범 'The Beginning : World Tree'(더 비기닝 : 월드 트리), 싱글 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)를 발매하며 독보적인 세계관을 구축하고 있다. 이후 국내외에서 명품 공연을 선보인 포레스텔라가 새롭게 준비한 디지털 싱글은 어떤 곡일지 관심이 집중된다.포레스텔라의 새 디지털 싱글 'White Night (백야)'는 오는 7월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.포레스텔라는 7월 8일과 9일 청주 공연에 이어 광주, 창원, 대구, 인천, 강릉, 부산에서도 'The Light' 전국투어 콘서트를 펼칠 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr