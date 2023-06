에이비식스, 신곡 '루저'로 컴백 후 첫 음방 1위 "모두 에비뉴분들 덕분"

그룹 AB6IX가 신곡 'LOSER'로 컴백 후 첫 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.지난달 29일 일곱 번째 EP ‘THE FUTURE IS OURS : LOST’로 컴백한 AB6IX는 지난 6일 오후 방송된 SBS M·SBS FiL '더 쇼' (THE SHOW)에서 타이틀곡 'LOSER'로 1위를 차지했다.6월 둘째 주 '더 쇼 초이스'의 주인공으로 호명된 AB6IX는 "모두 에비뉴(팬덤명) 여러분 덕분이다. 대표님과 더불어 고생해 준 스태프분들, 매니저분들, 댄서분들 너무 감사하고, 에비뉴 분들 저희 곁에 지금까지 있어 줘서 너무 감사드린다. 앞으로 더 열심히 하는 AB6IX 될 테니 많이 사랑해달라"고 소감을 전했다.이날 타이틀곡 'LOSER'와 수록곡 'BLAZE' 무대를 선보인 AB6IX는 완벽한 라이브와 퍼포먼스는 물론, 시크한 블랙 착장으로 물오른 비주얼을 뽐내기도 했다.‘LOSER’는 얼터너티브 팝 댄스 트랙으로 절망 가득한 어둠 속에서도 빛을 찾기 위해 끝 없이 발버둥 치며 구원을 바라는 간절한 메시지가 담긴 곡이다. 멤버 이대휘가 작사에 참여해 진정성을 더했다.AB6IX의 이번 앨범 ‘THE FUTURE IS OURS : LOST’는 대세를 따르기보다 AB6IX만의 이야기와 메시지를 담는 데 초점을 둔 앨범으로, 앨범명에서 보여지듯 ‘미래를 우리의 것으로 만들겠다’는 AB6IX의 포부와 그 과정 속에서 겪는 피할 수 없는 상실감과 아픔을 앨범 안에 녹여냈다. '더 쇼' 1위를 통해 AB6IX만의 메시지를 증명해 내며 글로벌 K-POP 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편, 무한성장을 거듭하며 확신을 만들어 가고 있는 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 이번 주까지 음악방송 활동을 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr