비투비 / 사진=텐아시아DB

그룹 비투비 서은광이 허리 부상을 당한 멤버 프니엘을 응원했다.비투비는 2일 오후 서울 마포구 스탠포드호텔에서 12번째 미니 앨범 ’WIND AND WISH’(윈드 앤드 위시) 발매 기념 기자간담회를 진행했다.이날 서은광은 허리 부상을 당해 일정을 소화하지 못한 프니엘을 언급했다. 그는 "프니엘이 함께하지 못한 게 너무 아쉽다"라고 운을 띄웠다.이어 "원래도 (프니엘의) 허리 상태가 좋지 못했다. 안 좋았던 게 더 안 좋아진 것"이라고 덧붙였다.또 "(프니엘이 허리 상태가 안 좋은데도) 불구하고 오랜만에 퍼포먼스를 하고 싶다고 말했다"라며 "아쉽게도 오늘 상태가 많이 안 좋아져서 빨리 완쾌했으면 한다"라고 말했다.비투비의 미니 12집 'WIND AND WISH'은 이날 오후 6시 국내외 음원 사이트를 통해 공개된다. 이번 컴백은 '노래 (The Song)' 활동 이후 약 1년 3개월여 만이다.타이틀곡 '나의 바람 (Wind And Wish)'는 불어오는 바람에 사랑하는 당신의 행운과 행복을 바라는 바람이라는 중의적 의미를 담고 있다. 멤버 임현식이 작사, 작곡, 편곡했으며, 이민혁과 프니엘 또한 작사에 참여했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr