'역대급 컴백' 에스파, 'Welcome To MY World' 선공개

그룹 에스파(aespa)가 신곡 '웰컴 투 마이 월드(Welcome To MY World)'를 선공개한다.'웰컴 투 마이 월드'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.'웰컴 투 마이 월드'는 몽환적인 기타 리프와 후반부의 웅장한 오케스트레이션이 돋보이는 얼터너티브 팝 곡으로, 에스파의 세계관에서 조력자로 등장했던 nævis(나이비스)가 피처링하여 매력을 더했다.특히 이번 곡은 나이비스를 REAL WORLD(리얼 월드, 현실)로 초대한다는 내용인 동시에, 리스너들을 에스파만의 음악 세계, 즉 ‘MY WORLD’로 초대한다는 의미를 담은 곡. 에스파의 독보적인 세계관 스토리텔링을 만나볼 수 있어 뜨거운 반응이 예상된다.또한 에스파는 오늘(2일) 각종 공식 SNS 계정을 통해 ‘Welcome To MY World’의 콘셉트 포토를 공개, 신곡 분위기를 미리 만날 수 있는 비주얼을 담아 기대감을 증폭시켰다.에스파는 오는 8일 세 번째 미니앨범 'MY WORLD'를 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr