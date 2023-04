사진=빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오가 12억뷰를 돌파했다.지난 2018년 5월 18일 발매된 방탄소년단 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’의 뮤직비디오 유튜브 조회수가 24일 오후 3시 54분경 12억 건을 넘어섰다. 이 뮤직비디오는 이로써 방탄소년단의 통산 6번째 12억뷰 뮤직비디오가 됐다.‘FAKE LOVE’는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 10위로 진입해 6주 연속 차트인했고, 이 곡이 수록된 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 1위로 진입해 15주 연속 차트인했다. 방탄소년단은 이 곡과 앨범으로 한국 가수 최초로 발표 첫 주에 ‘빌보드 200’ 1위와 ‘핫 100’ 톱 10을 동시 달성하는 신기록을 썼다.‘FAKE LOVE’의 뮤직비디오는 화려한 세트를 오가며 펼쳐지는 방탄소년단의 강렬한 퍼포먼스를 감각적이고 세련된 영상미로 담았다.한편, 방탄소년단은 이번에 12억뷰를 넘긴 ‘FAKE LOVE’를 포함해 총 39편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다. 각 16억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, ‘Dynamite’, 15억뷰의 ‘DNA’, 13억뷰의 ‘MIC Drop (Steve Aoki Remix)’, 12억뷰의 ‘IDOL’, ‘FAKE LOVE’, 9억뷰의 ‘피 땀 눈물’, 8억뷰의 ‘Butter’, 각 7억뷰의 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘쩔어’, 6억뷰를 기록한 ‘Save ME’, 각 5억뷰의 ‘Not Today’, ‘Permission to Dance’, ‘ON’ 키네틱 매니페스토 필름, ‘봄날’, 각 4억뷰의 ‘Life Goes On’, ‘상남자’, ‘Black Swan’, 각 3억뷰를 넘긴 ‘호르몬 전쟁’, ‘ON’, 2억뷰씩의 ‘I NEED U’, ‘No More Dream’, ‘Dynamite’ (Choreography ver.), ‘Dynamite’ B-side, ‘하루만’과 각 1억뷰를 돌파한 ‘Danger’, ‘We are bulletproof PT.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’, ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’, ‘I NEED U’ (Original ver.), ‘Ego’, ‘Interlude : Shadow’, ‘Epiphany’, ‘N.O’, ‘Butter (Hotter Remix)’, ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)’ (‘ARMY With Luv’ ver.) 등이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr