사진=티오피미디어 제공

가수 김우석이 신곡 'Dawn(던)'의 음악 방송 활동을 마무리했다.김우석은 지난 21일 오후 방송된 KBS '뮤직뱅크' 무대를 끝으로 약 3주간의 미니 4집 ‘Blank Page(블랭크 페이지)’ 활동을 종료했다.김우석은 소속사를 통해 "팬들과 마주하는 매 순간이 너무 행복했다. 그래서 예정했던 기간보다 한 주 더 음악 방송 활동에 나섰다"며 "니아(Nia, 팬덤명)를 자주 만날 수 있어 감사했고 앞으로도 쭉 사랑한다"고 소감을 전했다.김우석은 이번 앨범에서 올라운더로 활약했다. 그는 타이틀곡 'Dawn(던)'을 비롯해 'Intro: Blank Page(인트로 : 블랭크 페이지)', 'Love and Hate(러브 앤 헤이트)', 'Heaven, Are you there(헤븐, 아 유 데어)', 'Slip(슬립)', '그리워하면' 등 전곡 작사·작곡에 이름을 올렸다.타이틀곡 'Dawn(던)'은 발표 직후 인도네시아, 홍콩, 싱가포르 아이튠즈 올 송즈(iTunes All Songs) 차트 1위에 올랐다. 앨범 역시 아이튠즈 올 앨범즈(iTunes All Albums) 차트에서 인도네시아 1위, 태국 2위, 싱가포르 3위뿐 아니라 홍콩, 이탈리아, 캐나다, 일본 등 다양한 국가에서 상위권에 랭크됐다.특히 이번 활동에서 화제가 된 것은 김우석의 비주얼이었다. 김우석은 동서양을 넘나드는 매혹적인 콘셉트를 통해 섹시함과 청순함이 공존하는 미모를 자랑했다. 음악 방송마다 다른 매력으로 무대를 꾸민 김우석은 '로판(로맨스 판타지)' 비주얼이라는 수식어답게 아름다움을 선사해 감탄을 자아냈다.음악 방송은 마무리됐지만 팬들을 만날 다양한 활동이 준비되어 있다. 김우석은 오는 29일 첫 방송되는 시네마천국 새 주말 드라마 '핀란드 파파'를 통해 연기자로 모습을 보여준다. 또 오는 5월 27일 건국대학교 새천년관 대공연장에서 첫 번째 팬 콘서트 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN] (김우석 아시아 팬콘 2023 : 더 세이렌)'을 열고 팬들과 만날 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr