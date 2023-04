사진=(주)쇼플레이 제공

‘팬텀싱어4‘ Episode. 3가 오늘 8일 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.’팬텀싱어4‘ Episode. 3에는 이기현, 안민수, 조찬희의 ’아이‘, 노현우, 서영택의 ’La Fine di Un Addio‘, 신은총, 림팍의 ’You’ll See My Face‘, 진원, 김지훈의 ’Cose‘까지 총 4곡이 수록되었다.파워풀한 성량의 반전 목소리로 모두를 놀라게 한 MZ 바리톤 노현우와 청량한 보이스로 눈과 귀를 맑게 하는 프랑스에서 온 낭만 테너 서영택은 ’La Fine di Un Addio‘를 선곡했다. 이별에 가슴 아파하며 헤어진 연인을 그리워하는 남자의 애절한 마음을 두 사람만의 애틋하고 따뜻한 감성으로 무대에 녹여냈다.탄산수처럼 시원한 고음을 지닌 뮤지컬 배우 신은총과 이탈리아산 바주카포 테너 림팍은 ‘좌절하고 지쳐 쓰러질 때마다 내가 옆에 있겠다‘는 응원의 메시지를 담은 노래 ’You’ll See My Face‘를 에너제틱하고 희망찬 두 보컬의 목소리로 전했다.탄탄한 중저음부터 강렬한 고음까지 소화 가능한 기품있는 목소리의 테너 진원과 신인답지 않은 실력으로 눈길을 사로잡은 뮤지컬 배우 김지훈은 사랑하는 사람과의 이별 후 느껴지는 향수를 담은 곡 ’Cose‘를 풍부한 감성과 호소력 짙은 보이스의 뜨거운 하모니로 선사했다.런던 로얄 오페라하우스가 픽한 베이스 이기현, 동양인 최초 빈 국립음대 성악과 강사 출신의 베이스바리톤 안민수, 네덜란드 국립오페라극장에서 온 슈퍼 베이스바리톤 조찬희까지. 정통 베이스 3인방은 자식에 대한 헌신적인 마음을 담은 원곡 ’아이‘를 세 사람만의 깊이 있는 보이스로 재해석했다.한편, 경연을 넘어선 감동의 무대로 시청자들의 마음을 사로잡은 '팬텀싱어4' Episode 3 음원은 오늘 8일 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 확인할 수 있으며, '팬텀싱어4'는 매주 금요일 저녁 8시 50분 JTBC에서 방송된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr