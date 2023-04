사진=YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크의 정규 2집 타이틀곡 'Shut Down'과 멤버 로제의 솔로곡 'On The Ground' 안무 영상이 유튜브에서 나란히 억대뷰를 돌파했다.8일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 'Shut Down' 뮤직비디오는 이날 오전 7시 24분께 유튜브 조회수 4억 회를 넘어섰다. 공개 약 204일 만에 통산 17번째로 4억뷰 영상 대열에 합류하게 된 것이다.'On The Ground' 안무 영상 또한 전날(7일) 오후 10시 21분께 유튜브 조회수 1억 회를 달성했다. 지난 2021년 3월 23일 공개된 지 약 2년여 만이다. 팀 통산 40번째 억대뷰 콘텐츠인 만큼, 블랙핑크 퍼포먼스를 향한 팬들의 식을 줄 모르는 관심을 짐작하게 한다.블랙핑크는 최근 유튜브 조회수와 구독자 모두 가파른 증가 추이를 보이고 있다. 팀과 솔로를 가리지 않고 신곡을 발표할 때마다 유튜브에서 글로벌 영향력을 확대해왔는데, 지난 3월 31일 지수의 솔로 데뷔가 그 기폭제 역할을 한 것으로 분석된다.실제 지난 7일 멤버 리사의 솔로곡 'LALISA' 뮤직비디오와 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)는 예상 시기를 훨씬 앞당겨 각각 6억, 8억 조회수를 돌파했었다. 공식 유튜브 채널 구독자 수는 8620만 이상이다.한편 블랙핑크는 최근 약 150만 명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]'를 진행 중이다. 작년 7개 도시 14회차의 북미 공연과 7개 도시 10회차 유럽 투어를 성황리에 마친 네 멤버는 아시아로 향해 보다 많은 팬들과 만나고 있다. 또 오는 4월 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌', 7월 영국 '하이드 파크 브리티시 서머 타임 페스티벌'에 헤드라이너로 무대에 오른다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr