사진=마루기획 제공

가수 박지훈이 타이틀곡 뮤직비디오 티저에서 물오른 연기를 펼쳤다.박지훈은 7일 0시 소속사 공식 유튜브 채널을 통해 일곱 번째 미니앨범 'Blank or Black(블랭크 오어 블랙)'의 타이틀곡 'Blank Effect (무표정)(블랭크 이펙트)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상 시작과 동시에 알 수 없는 괴로움에 몸부림치는 박지훈의 모습이 이목을 집중시킨다. 박지훈은 침대에 누워 고통스러워하다가 크게 절규하며 시선을 장악했다.화면이 전환된 후 박지훈의 얼굴에는 커다란 상처가 새겨져 궁금증을 높인다. 특히 눈물을 흘리다가 머리를 세차게 흔들며 정신을 차리려 애쓰는 디테일한 감정 연기가 감탄을 자아냈다.'Blank or Black'은 가장 복잡한 미로, 가장 어려운 수수께끼처럼 우연한 호기심에 한 번 발을 들이면 단숨에 헤어 나오기 어려운 박지훈의 깊은 매력을 담은 앨범이다.타이틀곡 'Blank Effect (무표정)'는 몽환적인 분위기와 폭발적이고 강렬한 사운드가 어우러진 퓨처 힙합 장르의 곡이다. 콘셉추얼하면서도 과감한 표현은 물론 한층 짙고 시니컬해진 박지훈의 보컬과 랩이 귀를 사로잡을 전망이다.한편 박지훈의 일곱 번째 미니앨범 'Blank or Black'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr