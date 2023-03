사진=JYP엔터테인먼트 제공

NMIXX(엔믹스)가 컴백을 일주일 앞두고 새 앨범 수록곡 'Young, Dumb, Stupid'(영, 덤, 스투피드)를 깜짝 선공개했다.JYP엔터테인먼트 신인 걸그룹 NMIXX는 오는 20일 미니 1집 'expérgo'(엑스페르고)를 발매하고 팬들 곁을 찾는다. 지난 2월 공식 SNS 채널을 통해 컴백 스케줄러 'Trace of NMIXX Hideout'을 오픈하고 꽉 찬 티징 일정을 예고한 바 있다. 이 중 3월 13일과 14일 콘텐츠가 '?'로 표기되어 국내외 팬들의 궁금증을 모았고, 13일 0시 1번 트랙 'Young, Dumb, Stupid'의 음원과 뮤직비디오를 기습 공개해 국내외 팬심을 뜨겁게 예열했다.'Young, Dumb, Stupid'는 힙합과 동요를 넘나드는 'MIXX POP'(믹스팝) 장르로 시원한 보컬과 돌림 노래 형식의 샘플링이 돋보인다. 에너제틱 사운드 위 "단 한순간도 뻔하지 않아 첫 등장 장면부터 climax", "더 멀리 가보는 거야", "더 늦기 전에 너도 들어와"라는 당찬 가사가 NMIXX의 자유로운 여정에 동행하고 싶게 만든다. NMIXX 데뷔곡 'O.O'(오오)와 싱글 2집 타이틀곡 'DICE'(다이스)를 함께 작업한 글로벌 프로덕션팀 더 허브(THE HUB)가 작곡, 편곡을 맡아 'MIXX POP'의 신선한 매력을 십분 살렸다.선공개곡 뮤비 속 독특한 게임 콘셉트와 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진 6인 멤버의 장난꾸러기 같은 면모 역시 반복 재생을 자극한다. 함께 모여 사진을 찍거나 게임에 접속해 미션을 수행하는 모습을 알록달록 컬러풀한 색감과 화려한 그래픽 효과로 연출해 보는 재미를 더했다. 동요와 잘 어우러지는 포인트 안무는 전 세계 K팝 팬들의 시선을 사로잡고 'Young, Dumb, Stupid'의 풀 퍼포먼스 무대를 향한 기대를 높이고 있다.수록곡 선공개로 명반을 예감케한 신보 'expérgo'는 '올라운더 걸그룹' NMIXX의 힘찬 비상에 날개를 달아줄 전망이다. 'Young, Dumb, Stupid'를 비롯해 타이틀곡 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스), 'PAXXWORD'(패스워드), 'Just Did It'(저스트 디드 잇), 'My Gosh'(마이 가쉬), 'HOME'(홈)까지 총 6곡이 실린다. 더 허브, 런던노이즈(LDN Noise), 이스란, 켄지(KENZIE), 당케(danke) 등 K팝 히트곡 메이커가 총출동해 높은 앨범 완성도를 자랑한다.한편 NMIXX 데뷔 첫 미니 앨범으로써 의미를 갖는 'expérgo'는 20일 오후 6시 정식 발매된다. 같은 날 오후 8시에는 유튜브 채널에서 컴백 쇼케이스 'Docking Station : expérgo'가 개최된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr