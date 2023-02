하우 루이 / 사진=비스킷엔터테인먼트 제공

신인 보이그룹 하우가 데뷔했다.하우는 23일 오후 4시 서울 강남구 슈피겐홀에서 첫 번째 미니앨범 '하우 아 유'(HOW R U) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.앨범 '하우 아 유'에는 인트로를 포함해 타이틀곡 '하우 아 유', '워너 비 러브'(Wanna Be Love), '들리니', '레이스'(RACE), '메이크 잇 마인'(Make It Mine) 등이 수록됐다.데뷔곡 ‘하우 아 유(How Are You)’는 청량한 차핑 기타 사운드와 감미로운 보컬이 어우러진 힙합 댄스곡이다. 또한 소중한 사람의 하루 안부를 걱정하는 메시지를 일상적이고 현실적인 가사로 담아냈다.이날 루이는 "데뷔는 처음이라, 모든 것이 혼란스럽고 불안하다. 그래도 멤버들과 함께 딱 하나만 보고있다. 멤버들과 힘들 것을 나누면서 극복하겠다"라고 이야기했다.서빈 역시 "뮤직비디오 촬영도 처음이라 고민과 걱정이 많았다. 그래도 멤버들이 재밌고 즐겁게 찍자고 하더라. 그 말대로 결과물이 잘 나온 것 같다"라고 언급했다.한편, 하우의 데뷔 앨범 '하우 아 유'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr