사진=커넥트엔터테인먼트 제공

댄싱크루 위댐보이즈(WDBZ)의 첫 팬미팅이 10초 만에 전석 매진됐다.위댐보이즈의 팬미팅 ‘WDBZ on your face’는 17일 오후 8시 인터파크에서 예매 오픈과 동시에 '솔드아웃'됐다. 퍼포먼스 크루의 팬미팅 개최만으로 의미를 갖는 것 이상으로, 뜨거운 반응까지 받으며 '대세 아티스트'를 증명했다.팬미팅 타이틀인 ‘WDBZ on your face’는 오직 팬을 위한 무대, 아주 가까이에서 서로 마주한다는 뜻을 품고 있다. 그동안 방송에서 볼 수 없었던 퍼포먼스와 FAN토크, 다양한 이벤트 등으로 100분 간 팬들과 소통할 예정이다.위댐보이즈는 "팬 여러분과 만남을 갖는 것 자체가 기적 같은 일인데 뜨거운 성원까지 보내주셔서 깊은 감사를 드린다. 멋지게 화답하는 위댐보이즈가 되겠다"고 고마운 마음을 전했다.‘WDBZ on your face’는 오는 26일 오후 6시 서울 역삼동 예림당아트홀에서 펼쳐진다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr