YG 트레저, MD 오프라인 팝업스토어 개최…15일 사전 예약 오픈

그룹 트레저가 오는 2월 22일부터 3월 7일까지 서울 마포구에 위치한 케이팝머치 미덤 홍대점에서 콘텐츠 MD 오프라인 팝업스토어 「TREASURE in the NIGHT GARDEN」을 개최한다고 14일 밝혔다.100% 예약제로 운영되는 이번 팝업스토어는 14일간, 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시 30분까지 일 8회씩 총 112회에 걸쳐 진행되며 마지막 입장은 오후 9시다. 사전 예약은 포털사이트 네이버 예약 시스템을 통해 2월 15일 오전 10시, 24일 오전 10시에 주차별로 나뉘어 열린다.「TREASURE in the NIGHT GARDEN」은 「TREASURE WORLD」「BLOOMING TREASURE」에 이은 트레저의 콘텐츠 MD 시리즈다. 신비롭고 비밀스러운 공간 ‘NIGHT GARDEN’을 배경으로 밤하늘에 반짝이는 별처럼 트레저만의 특별한 분위기와 감성을 선보이고 있다.또한 입장객에게는 ‘NIGHT GARDEN’ 콘셉트에 맞춘 도넛과 음료가 제공되며, 미공개 셀피 포토카드 20종 중 랜덤 1종이 증정되는 럭키 드로우 이벤트(구입금액 5만원 단위로 1회 참여 가능)도 펼쳐진다. 이밖에도 각각의 전시 콘텐츠 참여 후 인증(도장) 시 ‘서클 포카(원형 포토카드)’ 특전이 제공되는 참여 이벤트를 비롯해 소중한 추억을 남길 수 있는 포토부스 이벤트 등 다채로운 부대행사도 병행될 예정이다.이번 행사를 기획한 YG SELECT 관계자는 “팝업스토어의 집중도를 높이고 보다 쾌적한 환경에서 트레저의 감성을 만끽하실 수 있도록 내부 수용가능 인원을 고려, 100% 사전 예약제로 진행된다”라며 “또한 1인 1회에 한해 예약이 가능하고, 오픈 당일 서버 폭주로 인한 접속 대기상황이 발생할 수 있다는 점도 참고 부탁드린다”라고 전했다.한편 지난 2020년 8월 데뷔한 트레저는 글로벌 엔터테인먼트 기업 YG엔터테인먼트가 걸그룹 블랙핑크 이후 4년 만에 선보인 아이돌 그룹으로, 최근 데뷔 첫 일본 투어를 성황리에 마치고 향후 대만과 쿠알라룸푸르, 자카르타, 방콕, 싱가포르, 마닐라, 마카오, 홍콩 순으로 아시아 투어를 이어나가는 등 글로벌 행보에 박차를 가하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr