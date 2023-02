그룹 방탄소년단이 그래미어워드 트로피를 또 놓쳤다.6일 오전(한국 시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제65회 그래미 어워드 사전 시상식에서 방탄소년단이 베스트 뮤직비디오 부문 수상을 하지 못했다.베스트 뮤직비디오 부문에는 방탄소년단의 '옛 투 컴'(Yet To Come)과 아델 '이지 온 미'(Easy On Me), 도자캣 '우먼'(Woman), 켄드릭 라마 '더 하트 파트5'(The Heart Part 5), 해리 스타일스 '애스 잇 워스'(As It Was), 테일러 스위프트 '올 투 웰: 더 쇼트 필름'(All Too Well: THE SHORT FILM)이 올랐다.해당 부문의 트로피는 테일러 스위프트가 가져갔다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr