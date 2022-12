(사진=비트인터렉티브)

크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 컴백 스케줄러를 공개했다.



포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)는 지난 8일 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)의 스케줄러 이미지를 공개했다.



공개된 스케줄러에 따르면 포레스텔라는 오는 22일 낮 12시 음원 발매에 앞선 당일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 타이틀곡 뮤직비디오를 선공개한다.



또 컴백 전까지 트랙리스트, 멤버별 UTOPIA(유토피아)·Borderline(보더라인)·DYSTOPIA(디스토피아) 버전 티저 이미지와 뮤직비디오 티저 영상, 'UTOPIA' 스토리 티저, Lotus Land(로투스 랜드) 버전 티저 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 고조시킬 예정이다.

'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'는 포레스텔라의 독보적인 세계관을 이어가는 앨범이다. 이를 통해 포레스텔라는 '크로스오버계 아이돌' 수식어를 재차 각인시킬 전망이다.

한편 포레스텔라의 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'는 오는 22일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 또 포레스텔라는 24일과 25일 대구 엑스코 5층 컨벤션홀에서 새로운 전국투어 콘서트 '22-23 Forestella Concert - The Royal'(더 로얄)의 첫 공연을 개최한다. 이번 전국투어 콘서트는 내년 1월 서울과 부산으로 이어진다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr