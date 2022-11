방탄소년단 정국, 'Falling' 역대 유튜브 韓솔로 오디오 '최단' 6000만뷰 돌파

방탄소년단(BTS) 정국의 커버곡이 유튜브에서 한국 솔로 오디오 '최단' 조회수를 경신하며 '명품 커버 장인'의 위엄을 보여줬다.정국이 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 공개한 'Falling'(폴링) 커버 오디오 영상은 최근 6000만뷰를 넘어섰다.정국은 작년 10월 세계적 인기 뮤지션 겸 배우 해리 스타일스(Harry Styles)의 'Falling'을 커버했다.정국은 'Falling'을 '정국표' 보컬과 감성으로 재해석해 한층 더 유니크하고 매혹적인 커버곡으로 탄생시켰다.평소 맑고 청아한 음색의 소유자인 정국은 깊고 감미로운 중저음으로 180도 다른 반전 매력을 자랑하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증했다.정국은 한음 한음 깊은 여운과 울림을 담아 섬세하게 노래하며 감동을 비롯해 믿고 듣는 보컬의 역량을 한껏 발휘했다.이에 정국의 'Falling' 커버는 역대 유튜브 한국 솔로 가수 오디오 '최단' 조회수 6000만을 기록했다.또 유튜브에서 역대 오디오 커버로는 '최다' 조회수를 비롯해 좋아요, 댓글을 나타내는 등 범접불가한 인기 질주를 이어가고 있다.앞서 미국 연예 매체 '틴보그'(teenvogue)는 정국의 'Falling'을 '올해의 커버곡'이라는 찬사와 함께 "정국의 부드러운 테너 보이스는 해리의 치솟는 고음 부분을 아주 쉽고 편하게 냈다" 며 "'falling'은 정말로 정국과 너무 잘 어울린다" 라는 아낌 없는 호평을 쏟아냈다.또 미국 빌보드에서 정국의 'Falling'을 '기억에 남는 해리 스타일스(Harry Styles) 커버곡'으로 선정하기도 했다.정국의 'Falling' 커버는 공개 이후 유튜브 역사상 24시간 내 솔로 가수의 오디오 커버로 '최다' 조회수 900만을 기록했다.또한 역대 유튜브 한국 솔로 가수의 오디오 '최단' 시간 1000만, 2000만, 3000만, 4000만, 5000만을 돌파하는 강력한 인기를 자랑했다.정국은 데뷔 이후 꾸준히 다양한 커버곡을 공개하며 '장르 불문'한 실력파 가수의 역량을 보여왔다.정국은 자이언티의 양화대교, 아이유의 이런 엔딩, 크러쉬의 SOFA, Beautiful, 박원의 'All Of My Life' 지소울(GSoul)의 'Hate Everything', 박효신 '1991年, 찬바람이 불던 밤' 등 국내 가수의 곡 외에도 저스틴 비버의 Nothing Like Us, 2U, 댄+쉐이 & 저스틴 비버의 10000 Hours, 핑크 스웨츠의 At My Worst, 트로이 시반의 FOOLS, 찰리 푸스의 We Don't Talk Anymore, 토리 켈리의 Paper Hearts, 블랙베어의 smile again, 라우브의 Never Not, 애덤 리바인의 Lost Stars 등 해외 아티스트들의 곡 커버도 완벽 선보이며 폭 넓은 감성과 보컬 스펙트럼을 증명했다.한편, 정국은 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스와의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)로 유튜브부터 빌보드를 비롯해 글로벌 주요 음원 차트에서 폭발적 인기를 누리고 있는 가운데, 향후 세계 각국 아티스트들과 이어갈 다채로운 행보에 기대감도 치솟고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr