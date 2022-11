(사진=어라운드어스)

그룹 하이라이트(Highlight)가 신보 콘셉트 포토를 공개했다.



하이라이트는 1일과 2일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 ‘AFTER SUNSET’(애프터 선셋)의 세 번째 ‘DAWN’(던) 버전 콘셉트 포토를 게재했다.



사진 속 하이라이트는 청재킷 스타일링으로 싱그러운 무드와 방안으로 들어오는 새벽빛을 받아 청초한 비주얼을 드러내 이목을 사로잡는다. 또 침대에 무심한 듯 걸터앉아 시크하면서도 깊이 있는 눈빛을 발산하며 하이라이트만의 새벽빛을 그려냈다.

특히 1일 공개된 개인컷 하단에는 ‘AFTER SUNSET’에 수록된 신곡들의 가사 일부가 영어로 적혀 있다. “I don’t miss you now”, “I am full of you”, “Just I wonder how you are”, “I remember you like a fool”, “Please hurry up and hold my hand”, “I’m alone without you” 등의 메시지가 독보적인 감성의 앨범을 예고했다.



하이라이트는 미니 4집 ‘AFTER SUNSET’을 통해 타이틀곡 ‘Alone’(얼론)을 비롯한 총 5곡의 웰메이드 트랙을 선보인다. 특히 이번 ‘DAWN’ 버전 콘셉트 포토를 통해 가사의 메시지도 베일을 벗었다. 이에 신곡에 대한 기대감이 고조되고 있다.



한편 하이라이트의 미니 4집 ‘AFTER SUNSET’은 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr