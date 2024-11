/사진 = (주)MBOX 제공

가수 임창정이 신곡을 발매한다.임창정은 1일 오후 6시 신곡 '일어날 일들은 일어나는거고'(If it happens, it happens)를 발매한다.'일어날 일들은 일어나는거고'는 오는 12월에 발매 예정인 18번째 정규앨범의 선공개 곡이다. 우연이 겹쳐 인연이 된 사람들, 그 인연들의 만남과 헤어짐, 누구에게나 일어날 수 있는 삶의 과정 속 감정들을 감성적인 팝 발라드 곡으로 표현했다.임창정은 이번 앨범에서 작사, 작곡, 편곡을 직접 맡았다. 곡이 진행될수록 고조되는 멜로디와 진솔한 가사, 임창정의 특유의 호소력 짙은 보이스가 더해져 감동을 배가한다는 게 소속사의 곡 설명이다.내년 가수 데뷔 30주년을 앞둔 임창정은 정규 17집 '별거 없던 그 하루로' 이후 약 3년 만에 정규앨범 발매를 예고했다. 이에 앞서 선공개곡 '일어날 일들은 일어나는거고'로 리스너를 먼저 만난다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr