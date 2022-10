엔플라잉 이승협 "완벽한 곡들만 'Dearest'에 수록"

밴드 엔플라잉이 미니 8집은 모든 곡이 완벽하다고 자신했다.엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 13일 공식 SNS를 통해 지난 10일 공개된 여덟 번째 미니 앨범 ‘Dearest’ 수록곡 ‘그 밤 (The Night)’ 코멘터리 필름을 공개했다. 이번 영상은 사전에 예고한 적 없이 깜짝 공개되어 더욱 관심이 쏠렸으며, 새 앨범을 향한 엔플라잉 리더 이승협의 깊은 애정을 확인할 수 있다.수록곡 ‘그 밤 (The Night)’을 작사작곡편곡한 이승협은 영상을 통해 “이 곡은 ‘네가 있어서 그 밤은 정말 아름다웠다’고, 누가 뭐라 해도 그저 위로하고자 만든 노래"라며 "팬분들을 위로하고자 하는 콘셉트를 담아 트랙비디오를 구성했다"고 곡에 대해 설명했다.이어 이 곡을 특별히 선공개한 이유도 밝혔다. 이승협은 “회사와 멤버들에게 좋은 반응을 얻기도 했고, 타이틀곡인 ‘폭망 (I Like You)’과 ‘그 밤 (The Night)’ 두 곡 모두 좋아해 주실 것이라는 생각에 선공개했다. ‘그 밤 (The Night)’ 만큼이나 모두 완벽한 곡들이 ‘Dearest’ 앨범에 모여 있으니 많은 사랑 부탁드린다”며 고 자신감을드러냈다.엔플라잉은 컴백에 앞서 신선한 타이틀 곡명 ‘폭망 (I Like You)’을 공개하고, 수록곡 ‘그 밤 (The Night)’의 트랙비디오를 선공개하며 화제를 모았다. 이번 미니 8집은 엔플라잉만의 정체성으로 청춘의 사랑을 그려내어 음악적 성장을 증명할 전망이다.엔플라잉은 오는 17일 오후 6시 음원 사이트를 통해 새 앨범 ‘Dearest’의 전곡 음원을 공개한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr