(사진=플레디스 엔터테인먼트)

백호의 영화를 영화 같은 새 앨범 트레일러 영상이 공개됐다.

백호는 4일 공식 유튜브 채널을 통해 앨범 트레일러 영상을 공개했다.

공개된 트레일러 영상에서 백호는 끝없는 바다와 백사장을 배경으로 마치 한 편의 영화를 연상케 하는 영상미와 비주얼을 과시했다.

또 클래식 차를 탄 백호는 몰아지는 파도를 배경으로 질주했다. 조수석에는 의문의 여자가 등장, 이내 다양한 기억들이 교차됐지만 마침내 혼자가 된 것을 깨달은 뒤 불이 붙은 성냥을 조수석이 던지며 바다로 홀로 걸어 나갔다.



영상 말미 뒤돌아보는 백호의 모습과 함께 “This album contains the most unfamiliar tales. The very first of something that has never been experienced”(이 앨범은 결국 한 번도 경험해 본 적 없는 가장 처음의 것이며 동시에 가장 낯선 이야기다)라는 내레이션이 더해지며 깊은 여운을 남겼다.



백호의 첫 번째 미니 앨범 ‘Absolute Zero’는 모든 분자의 에너지 흐름이 ‘0’(zero)가 되어 움직임도 투명하게 투영되는 ‘절대영도’를 의미한다. 타이틀곡 ‘No Rules’(노 룰즈)는 중독성 강한 베이스 라인과 ROCK 사운드가 특징이다.



한편 백호는 내달 12일 타이틀곡 ‘No Rules’를 포함한 첫 번째 솔로 앨범 ‘Absolute Zero’를 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr