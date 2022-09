저스트비 김상우, 가을 알리는 팝송 커버…낭만적인 보컬

그룹 JUST B(저스트비) 멤버 김상우가 낭만적인 팝송으로 가을을 알렸다.지난 13일 오후 공식 유튜브 채널에 멤버 김상우의 'Say You Won't Let Go'(세이 유 원 렛 고) 커버 영상이 공개됐다.새로운 시즌으로 진행 중인 JUST B의 'COVER by B'(커버 바이 비) 프로젝트 세 번째 주자 김상우는 영국 가수 제임스 아서(James Arthur)의 'Say You Won't Let Go'를 선곡했다. 김상우의 첫 팝송 커버가 글로벌 음악 팬들에게 다채로운 듣는 즐거움을 전해준다.영상 속 김상우는 포근한 니트 스타일링으로 가을의 계절감을 살렸다. 김상우의 감성적인 눈빛은 따뜻한 느낌을 전해준다. 다양한 장소에서 이어지는 노래와 눈맞춤 역시 곡의 낭만을 배가하듯 몰입도를 높인다.무엇보다 김상우의 매력적인 저음 톤과 담백한 보컬이 귓가를 사로잡는다. 템포가 느린 곡에서 만날 수 있는 김상우의 새로운 음색이 매력적으로 다가온다. 김상우는 자신만의 분위기로 'Say You Won't Let Go'의 기승전결을 그려내며 리스너들에게 아련한 감성을 선사했다.JUST B의 막내 김상우는 보컬과 랩을 자유자재로 활용하면서 '만능 포지션'이라는 팀의 강점을 한 눈에 보여주고 있다. JUST B의 첫 콘서트에서 선보인 미니 2집 수록곡 'Make It New'(메이크 잇 뉴)의 에너제틱한 안무를 직접 창작하는 등 탄탄한 실력과 아이디어도 지닌 멤버라 다방면에서의 활약이 기대된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr