사진=산다라박 SNS

걸그룹 투애니원(2NE1) 멤버들이 생일을 맞아 한자리에 모였다.산다라박은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "Thank you 2NE1 ♠️♥️ 사랑해~!!! 🎂🥳🎉🍾🥂🎁🎈"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에서 산다라박은 생일을 맞아 멤버들에게 생일 축하를 받고 있는 모습. 특히 10년 만에 완전체로 모인 이들은 공개적으로 마음껏 다라의 생일을 축하하고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.2NE1은 지난달 4일·5일·6일 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 진행된 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 마쳤다. 약 10년 6개월 만의 완전체 콘서트이자 데뷔 15주년을 축하하는 자리인 만큼 사흘간 준비된 1만 2천석은 뜨거운 관심 속 초고속 매진을 기록했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr