(사진=하이업엔터테인먼트)

그룹 스테이씨 (STAYC)가 글로벌 인기를 입증했다.



스테이씨는 지난 10부터 일본 공식 팬클럽 '스윗 재팬 (SWITH JAPAN)'을 모집했다.

이날 '스윗 재팬' 모집 시작과 함께 전세계 팬들이 몰리며 접속자 폭주로 스테이씨 일본 공식 팬클럽 사이트 서버가 다운되는 등 글로벌 인기를 실감케 했다.

스테이씨는 데뷔 후 'SO BAD', 'ASAP', '색안경(STEREOTYPE)', 'RUN2U', 'BEAUTIFUL MONSTER'까지 매 앨범 히트곡을 발매하며 뜨거운 사랑을 받고 있다. 또 최근 세 번째 싱글앨범 'WE NEED LOVE (위 니드 러브)' 활동을 성공적으로 마무리 했다.

한편 스테이씨는 앞으로도 다채로운 무대와 콘텐츠로 글로벌 팬들을 만난다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr