텐아시아DB

사진제공=마루기획

가수 겸 배우인 박지훈이 콘서트로 팬들을 만난다.8일 소속사 마루기획은 "박지훈이 오는 10월 9일, 10일 이틀간 'PARK JIHOON 2022 CONCERT [CLUE](박지훈 2022 콘서트 [클루])'를 개최한다"고 밝혔다.이와 함께 박지훈 공식 SNS를 통해 콘서트 포스터를 공개하며 티켓 예매 일정을 알렸다.'박지훈 2022 콘서트 [CLUE]'의 티켓 예매는 온라인 예매 사이트 YES24 티켓을 통해 진행된다. 오는 13일 오후 7시부터 14일 오후 7시까지 박지훈 공식 팬클럽 MAY(메이) 3기에 한해 팬클럽 선예매가 오픈되며 일반 예매는 15일 오후 8시부터 시작된다.이번 콘서트는 지난 5월 개최한 오프라인 생일파티 'May I meet you?' 이후 5개월 만에 국내 팬들과 호흡하는 자리이자 지난해 11월 열린 온라인 콘서트 'THE CON 2021 : 박지훈' 이후로는 11개월 만의 콘서트다. 특히 솔로 데뷔 후 갖는 첫 오프라인 단독 콘서트라는 점에서 의미가 더욱 깊다.최근 올 가을 컴백을 예고하며 글로벌 이목을 집중시킨 박지훈은 콘서트를 통해 팬들을 만나며 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 할 전망이다. 또한 단서, 실마리, 힌트라는 뜻을 지닌 콘서트의 주제 'CLUE'가 이번 신보와 어떤 연관이 있을지 팬들의 궁금증이 높아지고 있다.가수뿐만 아니라 배우로서도 활약을 이어가고 있는 박지훈은 웨이브(wavve) 오리지널 드라마 '약한영웅' 주인공 연시은 역에 발탁돼 현재 막바지 촬영 중이며 하반기 방영을 앞두고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr