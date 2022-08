(사진=WH CREATIVE 제공)

장우혁의 신곡 ‘ECHO’ 세번째 콘셉트 포토가 공개됐다.

11일 장우혁 공식SNS를 통해 신곡 ‘ECHO’의 세번째 콘셉트 포토가 공개됐다. 파란 수트에 파란 구두를 착용한 파란 머리의 장우혁이 파란 장미를 손에 쥔 채 카메라를 응시하는 몽환적인 분위기가 인상적인 이미지다.

지난 8일 공개된 두번째 콘셉트 포토에서 장우혁은 장미에 둘러 쌓여있는 모습이었다. 하지만 이제 파란장미는 장우혁의 손에 들려있다. ‘기적’을 손에 쥔 장우혁이 전하는 메시지는 모두 팬들에게 보내는 것이다. 장우혁에게 기적이란 곧 팬들의 사랑이기 때문이다.

'그 빛을 되찾게 닫힌 문을 열어줘'에서부터 'Please wake me up', ' you are my light'까지 장우혁이 직접 쓴 세 문장에서는 팬들을 향한 마음이 그대로 엿보인다. 에코의 메아리를 표현한 듯한 로고도 인상적이다.

장우혁은 싱글앨범 ‘ECHO’ 발매와 같은 날 팬콘서트를 앞두고 있기도 하다. 3년만에 직접 무대에에 올라 팬들을 만나게 될 장우혁과 그의 팬들에게 신곡 ‘ECHO’는 그 어느때보다 의미 있는 앨범이 될 것으로 기대된다.



한편 장우혁의 싱글앨범 ‘ECHO’는 오는 20일 오후 6시 발매된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr