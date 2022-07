'카라 출신' 니콜, 8년만 신곡 티저 공개…여신 비주얼

(사진=JWK엔터테인먼트)

가수 니콜(Nicole)이 8년만에 신곡으로 컴백한다.



니콜은 지난 18일부터 22일까지 세 차례에 걸쳐 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'YOU.F.O (유에프오)'의 3종 콘셉트 포토와 티저 영상을 공개했다.

22일 공개된 세 번째 콘셉트 포토에는 니콜의 우아하고 고급스러운 매력이 담겼다. 니콜은 오렌지빛 헤어와 화이트 톤 의상 스타일링으로 우주 같은 공간에서 자체발광하는 미모로 시선을 사로잡는다.



티저 영상은 "Groovin' on the rhythm. one. two. three (리듬에 맞춰 그루브를 타. 하나 둘 셋)"라는 내레이션과 함께 니콜의 여유로운 움직임을 그리고 있다. 니콜은 아름다운 미소와 함께 'YOU.F.O'를 향한 궁금증을 고조시켰다.



청량한 첫 번째, 신비로운 두 번째에 이어 우아한 이번 콘텐츠까지 니콜은 티저만으로 다채로운 만능 매력을 발산하며 음악 팬들의 마음을 설레게 한다.



'YOU.F.O'는 니콜이 8년 만에 국내에서 발매하는 신곡이다. 'U.F.O (미확인 비행물체)'와 'You will find our galaxy'라는 이중적인 의미를 담고 있다. 니콜은 'YOU.F.O'를 통해 한층 성숙해진 음악과 퍼포먼스를 선보이며 여름에 잘 어울리는 시원한 감성을 전해줄 예정이다.



니콜은 오는 27일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 'YOU.F.O'를 발매하고 새로운 활동을 시작한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr