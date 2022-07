임영웅, 히어로 카리스마 보여줬다…'무지개' 콘서트 무대 500만 뷰 돌파

임영웅의 콘서트 무대 영상이 많은 사랑을 받고있다.지난 2022년 6월 11일 임영웅 공식 유튜브 채널 '임영웅’에는 임영웅 무지개 @IMHERO Concert 2022'라는 제목의 영상이 게재됐다.품격이 느껴지는 춤선과 지친 하루를 위로하는 상큼한 힐링으로 에너지를 전해주는 가수 임영웅의 '무지개' 라이브가 지속적으로 인기를 끌면서 7월9일 현재 조회수 500만 뷰를 돌파했다.공개된 영상 속 임영웅은 '무지개'를 열창하고 있는 모습으로 화려한 댄스 브레이크까지 선보이며 임영웅의 화려한 황금 골반 튕김의 춤 부심, 그리고 히어로의 카리스마까지 보여줬다.무대 위 천사같이 눈이 부신 화이트칼라의 슈트를 입은 임영웅은 남다른 비율로 그야말로 완벽한 슈트의 정석을 보여주며 뛰어난 패션 센스를 뽐냈다. 큰 키와 긴 팔다리가 돋보이는 탄탄한 슬랜더 몸매를 자랑하는 히어로는 남자다운 섹시함과 댄디하고 세련된 모습으로 시선을 사로잡았다.한편 팬들을 살뜰히 챙기는 '팬 바보'로 알려진 임영웅은 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드 되고 있다.138만 명의 구독자와 함께 누적 조회수는 15억 2000만뷰를 훌쩍 넘겼다.천만 뷰를 돌파한 임영웅 영상은 ‘어느 60대 노부부 이야기’, ‘별빛 같은 나의 사랑아’, ‘바램 in 미스터트롯’, ‘울면서 후회하네’, ‘히어로’, ‘어느 날 문득’, ‘미운 사랑’, ‘일편단심 민들레야’, ‘노래는 나의 인생’, ‘보라빛 엽서’, ‘바램’ 커버 콘텐츠, ‘별빛 같은 나의 사랑아 in 사랑의콜센타’, ‘이제 나만 믿어요 in 2020 트롯어워즈’, ‘두 주먹’, ‘계단 말고 엘리베이터’, ‘뭣이 중헌디’, ‘사랑이 이런 건가요’ in ‘미스터트롯 콘서트’, ‘바보 같지만’, ‘소나기’, ‘배신자’ in ‘미스터트롯’ 콘서트, ‘사랑은 늘 도망가’ , ‘내게 애인이 생겼어요’, ‘그날들’, 그리고 '미워요', '트랄랄라','연모','Q','따라따라','날울린당신','잊혀진계절','서울의달','홍랑','여백','나쁜남자','곰배령',' 그대는 나의인생' ,'다시 만날 수 있을까' ,'우리들의 블루스'추가되어 TV조선 공식 유튜브와 영상과 모스트 컨텐츠 영상 더하면 임영웅은 총 43개의 1000만 뷰 영상을 생성했다.공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 구독자 23만명 이상을 보유하고 있다. '임영웅Shorts'에는 임영웅의 촬영 비하인드나 연습 모습, 무대 직후 등 소소한 모습이 1분 내외의 영상으로 공개되며, 보는 이들에게 소소한 재미를 선사하고 있다.또한 최근 발매된 임영웅의 첫 정규앨범 'IM HERO'(아임 히어로)는 하루 만에 94만장(한터차트 2일 오후 11시 10분 기준) 판매되며 기존 기록을 갈아 치웠다. 특히 솔로 가수 음반 초동 역대 1위를 기록했으며, 초동 110만장을 돌파했다.임영웅은 5월 브랜드 평판 가수 부문 1위, 트로트 부문 1위를 스타 부문에서는 2위를 기록 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr