사진 제공 = MORE VISION (모어비전)

가수 박재범이 새로운 활동을 예고했다.박재범은 4일 0시 모어비전(MORE VISION) 공식 SNS를 통해 이미지를 공개했다. 이와 함께 ‘아이 니드 투 노우 베이비(I NEED TO KNOW BABY)’라는 문구와 출시일로 짐작되는 ‘22.07.12’ 날짜를 게재했다.공개된 이미지 속 박재범은 코믹북 표지의 주인공으로 변신해 재기발랄한 매력을 드러내고 있다. 특히 권총을 쥔 박재범의 곁에는 의문의 여자 캐릭터도 함께 자리 잡고 있어 어떤 스토리를 담고 있을지 호기심을 유발한다.한편, 해당 이미지 외에는 다른 정보가 담겨 있지 않아 어떤 프로젝트인지 궁금증을 증폭시킨다. 코믹북 표지에 ‘WON-MAN (원-맨)’이라는 타이포그래피가 크게 자리하고 있어 원소주와 관련된 콘텐츠라는 다양한 짐작도 이어지고 있다.박재범이 그동안 신선하고 색다른 행보로 대중에게 다양한 즐거움을 전달해온 만큼, 오는 12일 공개될 새로운 모습에 벌써부터 뜨거운 관심이 집중되고 있다.박재범은 새 엔터테인먼트사 모어비전(MORE VISION) 설립, 소주 브랜드 원소주(WON SOJU) 론칭 등 대중문화를 비롯한 다양한 분야에서 영향력 있는 아티스트로 손꼽히며 사랑받고 있다. 지난 3월에는 싱글앨범 ‘가나다라(GANADARA)(Feat. 아이유)’를 발매하고 음원 차트 롱런을 이어가고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr