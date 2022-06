(사진=피네이션)

헤이즈(Heize)가 3년 만에 두 번째 정규앨범으로 컴백한다.



헤이즈는 두 번째 정규앨범 'Undo'를 발매한다. 헤이즈의 정규앨범은 지난 2019년 3월 발매한 'She's Fine' 이후 3년 만이다.



'Undo'는 '돌아가 보고픈 그때 그 순간, 돌아갈 수 없는 그때 그 순간'에 대한 완성도 높은 총 10곡을 담고 있다. 시간이라는 키워드를 다양한 시선으로 풀어냈다.



타이틀곡 '없었던 일로'는 이별 후에 이전의 시간을 '없었던 일로' 하겠다는 다짐 같은 이야기를 담고 있다. 헤이즈는 아픔과 그리움이 아닌 후련함이라는 감정에 집중했다. 그간 다양한 이별 소재의 곡으로 사랑 받은 '이별 장인' 헤이즈가 이번 '없었던 일로'에서는 또 다른 공감대를 자아낸다.



이를 비롯해 '어쩌면 우리 (Feat. 죠지)', 'I Don't Lie (Feat. 기리보이)', '도둑놈 (Feat. 민니 of (여자)아이들)', '거리마다 (Feat. I.M of 몬스타엑스)', 'Love is 홀로', '널 만나고', '슈퍼카', '여행자', 'About Time' 등 10개 트랙이 서로 다른 이야기와 이미지로 구성돼 있다. 헤이즈는 연주곡인 'About Time'을 제외한 9곡의 작사, 작곡에 직접 참여해 가장 헤이즈스러운 앨범을 완성했다.



한편 헤이즈는 30일 오후 6시 'Undo'를 발매하고, 7월 1일 네이버 NOW.의 컴백쇼 '헤이즈 #OUTNOW'를 통해 신곡 라이브 무대를 선보인다.

