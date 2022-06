(여자)아이들, 월드투어 방콕·쿠알라룸푸르 추가 공연 결정

그룹 (여자)아이들(이 월드투어 추가공연 일정을 공개했다.29일 (여자)아이들은 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]'의 추가공연 일정이 담긴 포스터를 공개했다.공개된 포스터에 따르면 오는 8월 20일 방콕과 오는 9월 9일 쿠알라룸푸르에서 추가공연이 열린다.앞서 지난 17일~19일 서울에서 개최된 월드투어 공연은 티켓이 오픈되자마자 매진을 기록, 추가 티켓 역시 매진을 기록하면서 뜨거운 인기를 실감케 했다.(여자)아이들의 첫 월드투어 '2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [ JUST ME ( )I-DLE ]'은 서울을 시작으로 LA, 샌프란시스코, 시애틀, 달라스, 휴스턴, 시카고, 뉴욕, 애틀랜타, 산티아고, 멕시코시티, 몬테레이, 방콕, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 도쿄, 싱가포르까지 총 18개 지역에서 글로벌 팬들을 만난다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr