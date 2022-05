사진제공= JYP엔터테인먼트

트와이스의 '시그널(SIGNAL)' 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.2017년 5월 15일 발매된 트와이스 미니 4집 'SIGNAL'과 동명인 타이틀곡 뮤비는 31일 오전 11시경 유튜브 조회 수 3억 건을 달성했다.트와이스는 3억 뷰 이상 뮤비만 총 14편을 보유하며 전 세계 걸그룹 중 최다 기록을 자체 경신했다. 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티)', 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'FANCY'(팬시)', 'Feel Special'(필 스페셜), 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어), 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'SIGNAL'이 같은 조회수를 달성했다.'SIGNAL'은 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작업한 '첫 트와이스 곡'으로 화제를 모았다. 특유의 캐치한 사운드와 그루브함이 아홉 멤버의 발랄하고 건강한 에너지와 시너지를 이뤘고, 좋아하는 사람을 만날 때의 찌릿찌릿한 마음을 표현한 포인트 안무가 국내외 K팝 팬들의 마음을 사로잡으며 연속 메가 히트를 기록했다.최근 트와이스는 공식 유튜브 채널에 브이로그, 컬래버 댄스, 단독 보컬 영상 등 다채로운 자체 콘텐츠를 공개하고 팬들과 돈독한 유대감을 쌓고 있다. 총 5개 도시, 9회 공연에서 약 15만 관객을 불러 모은 미주 투어 비하인드를 담은 멤버별 브이로그에 이어 지난 11일에는 세계적인 안무가 키엘 투틴(Kiel Tutin)과의 컬래버 댄스 영상 2편을 오픈했다.한편 나연은 6월 24일 오후 1시 첫 미니 앨범 'IM NAYEON'(아이엠 나연)과 타이틀곡 'POP!'(팝!)을 발매하고 트와이스 첫 솔로 아티스트로 출격한다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr