투모로우바이투게더 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 북미 7개 도시 공연을 초고속으로 매진시켰다.21일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더가 오는 7월 24일 미국 로스앤젤레스 추가 공연을 갖는다.앞서 투모로우바이투게더는 7월 7일 시카고를 시작으로 9일 뉴욕, 12일 애틀랜타, 14일 댈러스, 17일 휴스턴, 21일 샌프란시스코, 23일 로스앤젤레스 등 미국 내 7개 도시에서 개최되는 첫 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S' 개최 소식을 전했다.7개 도시 공연 티켓은 예매 시작과 동시에 매진됐다. 이처럼 글로벌 팬들의 열광적인 반응이 쏟아짐에 따라 투모로우바이투게더는 추가 공연을 결정했다는 후문.'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR '은 투모로우바이투게더가 데뷔 이후 갖는 첫 월드투어다. 투모로우바이투게더와 전 세계 팬들이 직접 만나 교감하는 시간이 될 것으로 기대된다.투모로우바이투게더는 미국 투어에 앞서 7월 2~3일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN SEOUL'을 개최, 대장정의 막을 올린다.지난 9일 미니 4집 'minisode 2: Thursday's Child'로 컴백해 전 세계 팬들의 뜨거운 지지를 받는 투모로우바이투게더는 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR '을 통해 4세대 리더로서의 입지를 굳히겠다는 각오다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr