아일리원 (사진=에프씨이엔엠 제공)

신인 걸그룹 아일리원(ILY:1)이 앨범 판매량 ‘1만장’을 돌파하며 무한한 잠재력을 입증했다.



지난 16일 소속사 에프씨이엔엠에 따르면 아일리원의 데뷔 앨범 ‘사랑아 피어라(LOVE IN BLOOM)’는 앨범 판매량 1만 1295장을 기록, 활동 이후에도 여전한 인기를 입증해 이목이 집중됐다.



지난 4월 발매한 데뷔 앨범 ‘사랑아 피어라(LOVE IN BLOOM)’로 로맨틱하면서도 몽환적인 세계관을 완성한 아일리원은 타이틀곡 뮤직비디오로 500만 뷰 이상을 달성한 것은 물론, 앨범 판매량에서도 ‘1만장’ 이상을 기록하며 K-POP에 뚜렷한 존재감을 드러냈다. 판매량에서 월등한 기록으로 대세 신인으로 굳혀진 아일리원은 2022년 데뷔한 ‘청순 걸그룹’의 대명사가 되어가고 있다.



뿐만 아니라 아일리원의 첫 무대였던 아리랑TV ‘심플리케이팝’의 ‘아젤리아(Azalea)’ 무대 영상은 현재 43만 뷰를 기록, 봄의 화사함을 닮은 비주얼과 음색, 춤선이 눈과 귀를 사로잡으며 국내외 팬들로부터 뜨거운 반응을 얻는 중이다.



선공개 무대부터 설렘을 안겼던 아일리원 멤버들의 ‘아젤리아(Azalea)’ 무대에 팬들은 “제2의 여자친구를 보는 것 같다”, “봄에 딱 맞는 노래다”, “얼마 만에 보는 청순 콘셉트 걸그룹인지...정말 기대된다”라며 뜨거운 관심을 표했다.



이처럼 K-POP 팬덤의 뜨거운 반응에 힘입어 앨범 판매량 ‘1만장’을 돌파한 아일리원은 Mnet ‘걸스플래닛 : 999’ 출신 아라, 리리카, 하나, 로나 그리고 새로 합류한 나유와 엘바까지 총 6명 다국적 멤버로 구성된 그룹으로, 그룹명은 ‘나’를 뜻하는 ‘I’에 ‘~다운’이라 의미의 ‘LY’를 붙이고 이를 하나(1, ONE)로 묶어, 멤버의 다채로운 매력을 완전한 하나로 조화롭게 보여주겠다는 의미를 가지고 있다.



한편, 데뷔 앨범 ‘사랑아 피어라(LOVE IN BLOOM)’로 활짝 피어난 아일리원은 앞으로도 새로운 앨범과 콘텐츠로 대중을 찾을 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr