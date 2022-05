(사진=커넥트엔터테인먼트)

강다니엘의 첫 정규 앨범이 서서히 베일을 벗고 있다.커넥트엔터테인먼트는 16일 정규 앨범 '더 스토리(The Story)'의 하이라이트 메들리를 공개하고, 앨범 전체를 관통하는 분위기와 메시지를 전달했다.'Parade'로 시작된 '하라메'는 앨범 속에 들어가는 다양한 이미지와 함께 열 트랙이 마치 한 곡처럼 이어졌다. 이번 영상에서도 타이틀곡이 무엇인지 공개되지 않은 상황이라서 더욱 궁금증을 키우고 있다.영상 첫 화면에 앨범명과 함께 나타난 구절도 인상적이다. 'Every story inspires a generation', 모든 이야기는 영감을 준다는 문장은 이번 앨범 'The Story'와 절묘하게 맞닿는다.커넥트엔터테인먼트는 이날 공개된 영상에 대해 "트랙 순서가 아닌 가사에 포인트를 둔 스토리텔링이 있다"며 "데뷔 첫 정규앨범을 준비하면서 느껴온 감정, 굴곡, 팬들을 향한 마음 등을 찾아서 보면 더욱 흥미로울 것"이라고 설명했다.하이라이트 메들리를 공개하며 기대감을 최고조로 끌어올리고 있는 가운데, 진화된 강다니엘의 음악 세계를 엿볼 수 있는 'The Story'는 오는 24일 오후 6시 발매된다.이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr